Пивоваров жорстко відреагував на закиди про концерти під речовинами і запропонував незвичайне парі

Артем Пивоваров

Реклама

Український співак Артем Пивоваров жорстко відреагував на закиди, що він нібито дає концерти під речовинами.

Виступи виконавця завжди сповнені неймовірної енергії та драйву. Однак це провокує плітки, що він нібито дає концерти під речовинами. Тож, виконавець в Instagram-stories розставив всі крапки над «і». Артист запевнив, що ці плітки є безпідставними. Артем Пивоваров з легкістю це може довести, здавши необхідні аналізи.

Реклама

«Вітання всім, хто пише, що я виступаю під речовинами. Я готовий здати аналізи. Я результати знаю, мені нічого доводити собі», — відрізав артист.

Реклама

Допис Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Проте просто так здавати аналізи Артем Пивоваров не буде. Виконавець готовий укласти парі, аби допомогти військовим. Зокрема, співак оприлюднить результати аналізів лише за донат на бригаду, якій він допомагає.

«Хто готовий закрити збір на наші бригади і підрозділи? Можемо укласти парі!» — запропонував артист.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про професії українських знаменитостей. До слова, Артем Пивоваров закінчив медичний коледж. Пропонуємо також дізнатися, яка освіта в артистів Дмитра Монатіка, Ірини Федишин, Тараса Тополі та інших.

Новини партнерів