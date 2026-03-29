Пивоваров зворушив виконанням пісні Степана Гіги: зал не стримував сліз

Співак Артем Пивоваров до глибини душі розчулив глядачів і сам ледь не розплакався, виконуючи «Яворину» на пам’ятному концерті Степана Гіги — подія, що зібрала легенд української культури на одній великій сцені Києва.

Увечері 28 березня в столичному Палаці спорту відбувся масштабний концерт пам’яті народного артиста України Степана Гіги, який відійшов у вічність у грудні 2025 року.

Зала була переповнена охочими вшанувати митця та почути його найвідоміші хіти у виконаннях сучасних українських знаменитостей. Загалом на сцену вийшли близько п’ятдесяти артистів .

Концерт увійшов у серця присутніх не лише музикою, а й емоційною справжністю. Під час виконання «Яворини», однієї з найвідоміших пісень покійного співака, Пивоваров неодноразово зупинявся, намагаючись стримати сльози — і це було помітно неозброєним оком.

Дата публікації 13:03, 29.03.26

Хор та гості вечора створили атмосферу єдності поколінь, адже пісні Степана Гіги давно стали частиною культурного коду України.

Окрім Пивоварова, на сцені виступили alyona alyona, Zlata Ognevich, Віктор Бронюк (ТІК), FIЇNKA, Roman Scorpion, колектив «Лісапетний батальйон» та багато інших артистів, які виконували хіти «Цей сон», «Золото Карпат» і ще багато улюблених композицій.

Нагадаємо, нещодавно Степан Гіга, чия творчість торкнула серця мільйонів, помер після тривалого перебування в лікарні. Родина відреагувала з болем та розкрила, як минули останні дні артиста й справжню причину його смерті.