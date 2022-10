Queen випустив пісню, яка була записана з Фредді Мерк'юрі 34 роки тому

Знаменитий британський рокгурт Queen потішив фанів "новинкою".

Колектив випустив раніше втрачену пісню, під назвою Face It Alone. Трек був записаний ще 1988 року з покійним вокалістом гурту Фредді Мерк'юрі. Пісня мала ввійти до альбому The Miracle. Утім, композиція так не потрапила до фінальної версії платівки. Згодом, музиканти забули про Face It Alone.

Учасники гурту через роки знову згадали про композицію, коли працювали над перевиданням альбому.

"Я щасливий, що нашій команді вдалося знайти цей трек", — сказав Браян Мей, гітарист групи.

Загалом, це перша нова пісня Queen за участю Мерк’юрі за останні вісім років. 2014 року колектив випускав композиції, які також були записані ще за життя Фредді та не були оприлюднені.

"Після всіх цих років, круто чути, як ми всі четверо... працюємо в студії над чудовою ідеєю пісні, яка так і не була завершена... досі", - зазначив Браян.

Нагадаємо, вокаліст Queen Фредді Мерк'юрі помер 1991 року. Тим часом гурт продовжує своє існування. Мей і Тейлор продовжують виступати як Queen разом зі співаком Адамом Ламбертом.

