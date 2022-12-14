Quest Pistols випустили свій легендарний хіт "Ты так красива" українською мовою

Український гурт Quest Pistols потішив своїх відданих шанувальників музичною прем'єрою.

Так, легендарне тріо повертається на сцену у складі Антона Савлепова, Костянтина Боровського та Микити Горюка. І почали своє повернення артисти з випуску свого оновленого хіта "Ты так красива" українською мовою. Трек у перекладі вийшов під назвою "Ти неймовірна".

Символічно, що цього року Quest Pistols виповнюється 15 років.

"Ти неймовірна" це українська версія хіта, який знають та співають мільйони людей по всьому світі. Вперше українською "Ты так красива" Quest Pistols виконали на благодійному концерті на підтримку України у Варшаві. Цей експромт здивував публіку, але аудиторія одразу почала підспівувати артистам. Відео фрагмент з українською версію пісні набрав обертів у ТікТок. Відтоді всі чекали на студійну версію "Ти Неймовірна".

Quest Pistols

"Цього літа ми зібралися разом, щоб зробити благодійний тур на підтримку нашої країни. Ми були вражені реакцією українців, наших слухачів на такий реюніон, тому ми вирішили продовжити цей шлях та записали декілька нових пісень разом та для вас. Концерти, зустрічі, друзі та спогади, це те, чого нам так давно не вистачало", – прокоментував Антон Савлепов.

Обидві версії пісні написав співзасновник та музичний продюсер гурту Олександр Чемеров. Українською пісня набула більш глибокого значення: це не лише ліричний маніфест почуттів до жінки, але й присвята Україні. "Ти неймовірна" - можливість повернутись у безтурботне минуле, де не було війни. Іронічне муд-відео в стилі вайбер-листівок, супроводжує пісню та транслює ностальгію за 2000-ми, коли історія гурту лише починалась.

Quest Pistols

Слідом за синглом "Ти неймовірна" Quest Pistols готують ще ряд релізів, серед яких будуть як українські версії легендарних хітів, так і абсолютно нові пісні.

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