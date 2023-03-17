Quest Pistols запрем'єрили свій запальний трек "Я твой наркотик" українською мовою

Український гурт Quest Pistols зробив сюрприз для шанувальників та випустив свій хіт "Я твой наркотик" українською мовою.

Ремейк пісні вперше прозвучав під час благодійного виступу гурту в Батумі та був добре прийнятий шанувальниками. Саме тому музиканти вирішили не зволікати та потішили фанів українськомовною прем'єрою.

Відтепер рядки у запальному приспіві звучать так: "Я твій наркотик, твій нікотин, твій алкоголь. Я - твоя любов. Тигр, а не котик. Гир, а не мур. Контркульутра, а не гламур".

Разом з треком вийшов і кліп на пісню "Я твій наркотик", який був створений завдяки 3D -графіці. Гурт хотів створити альтернативну реальність Quest Pistols та розповісти таким чином про життя відомого бенду.

"Хоча мало хто вірив, але в той час 10 років тому ми реально були на повному ЗОЖі (хоча терміну такого ще не було), цікавились ведичною культурою та пропагували осмислений спосіб життя. Через свої пісні несли стиль, секс та сенси. Тому і притягували увагу дівчат на всіх рівнях. "Я Твій Наркоти" не виключення. Я твій наркотик - я твоя Любов. Вибір є. "Любов" для всіх нас тепер з великої літери. Любов шалена, що зносить перешкоди та змінює правила гри. Відчуваємо, що цей динамічний трек відповідає настрою сьогодення", - розповів про прем'єру Антон Савлепов.

Читайте також: