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Quest Pistols заспівали українською легендарний хіт "Ты так красива" – відео

Дата публікації
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24к
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Quest Pistols заспівали українською легендарний хіт "Ты так красива" – відео

Quest Pistols

Відомий український гурт Quest Pistols приємно здивував прихильників.

Учасники колективу Quest Pistols - Антон Савлєпов, Костянтин Боровський та Микита Горюк – заспівали українською.

Музиканти переклали українською мовою свій відомий хіт "Ты так красива", який свого часу розривав чарти, саме лунаючи російською.

Загалом, Quest Pistols дещо змінили слова, аби пісня залишилася такою ж мелодійною, та на одному зі своїх концертів представили нову версію треку. Приспів композиції тепер має такий вигляд:

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна
Поруч з тобою поводжуся дивно
Як це змінити, це просто насилля
Така ти чарівна, але невільна".

@lena_nezlaya #QuestPistols ♬ оригінальний звук - Lena Nezlaya

До слова, музиканти переклали повністю всю пісню: і куплети, і приспіви. Прихильники були приємно здивовані. Вони зазначили, що тепер хочуть чути лише українськомовний хіт, а також вимагають від Quest Pistols випустити студійну версію.

Нагадаємо, колишні учасники відомого гурту Quest Pistols об'єдналися, аби допомогти Україні. У своєму найпершому складі колективу вирушив Європою давати благодійний тур. Всі кошти, зароблені на концертах, артисти відправляють на допомогу Україні.

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