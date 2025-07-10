Радіоведуча Карпова заявила про демобілізацію коханого та розкрила причину

Юлія Карпова та Сергій Пономаренко / © instagram.com/y.karpova

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Українська радіоведуча "Хіт FM" Юлія Карпова поділилася подробицями про службу свого цивільного чоловіка, Героя України Сергія Пономаренка.

За словами ведучої, наразі військовий перебуває у цивільному житті. Юлія пояснила, що Сергій на війні отримав серйозне поранення, яке спричинило появу невиліковної хвороби. У результаті військовий був змушений завершити службу через стан здоров’я.

В інтерв'ю на YouTube-каналі Марічки Падалко Юлія ділиться, що попри демобілізацію, її обранець досі залишається емоційно залученим до всього, що стосується армії та війни. Зірка наголошує, що підтримує Сергія у всьому, зокрема у питанні реабілітації та адаптації до цивільного життя після отриманих травм.

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Юлія Карпова та Сергій Пономаренко / © instagram.com/y.karpova

"Сергій зараз не служить. Він ветеран, бо отримав поранення внаслідок захисту країни. Він має групу інвалідності та хворобу, яка вже, на жаль, невиліковна. Стало дуже гостро питання здоров'я. Зараз він у цивільному житті, але все йому настільки близьке й настільки він переживає, що у мене таке враження, що він нікуди й не йшов з військової служби. Ми знайомі три роки, а разом рік", — зазначила Карпова.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: КАРПОВА | Той самий голос З РАДІО: нехай я буду ДУРНОСМІХОМ! Хабарі на радіо, 13-річні стосунки

Нагадаємо, раніше Юлія Карпова розповідала, як почався їхній роман. Також ведуча зізналась, чи було вже освідчення.