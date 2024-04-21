Радіоведуча Соня Сотник висловилася про Артема Пивоварова та його поведінку на сцені

Знаменитість також розповіла про кумедний метод, як вона визначає, чи буде пісня хітом.

Українська співачка і радіоведуча Соня Сотник прокоментувала творчість артиста Артема Пивоварова.

За словами радіоведучої, якщо пісні будь-якого артиста їй не подобаються, вони обов'язково стануть хітами. Так сталося і з популярним нині Пивоваровим. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Сотник зізналася, що їй подобалася рання творчість артиста. Втім, наразі вона є прихильницею лише пісні "Рандеву" та провокативної поведінки зірки на сцені.

Соня Сотник. Фото: Facebook Соні Сотник

"Я обожнювала Пивоварова до того, як він став співаком, коли гроулив (вокальний прийом, схожий на ефект гарчання – прим. ред.) і кричав. Все, що він співає, мені не подобається, але так, як він себе поводить на сцені, мені дуже подобається. Пісні – ні, жодна. Пивоваров – це одне довге класне "Рандеву". От ніяк не можу почути іншу пісню. Якщо він повернеться в гроул і рок-н-рол, я респектну", - зізналася Сотник.

Знаменитість також додала, що наразі багато артистів її улюблених музичних жанрів боронять Україну на фронті або пішли у волонтерство та не мають змоги, як раніше, писати нові хіти.

Нагадаємо, нещодавно співак Артем Пивоваров відіграв масштабний сольний концерт у Києві й приголомшив фанів сюрпризами. Зокрема, виконував небезпечні трюки та запросив загадкову гостю на сцену. Які ще несподіванки трапилися під час концерту – дізнавайтеся з фоторепортажу за посиланням.

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