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Радіоведуча Соня Сотник висловилася про Артема Пивоварова та його поведінку на сцені

Радіоведуча Соня Сотник висловилася про Артема Пивоварова та його поведінку на сцені

Радіоведуча Соня Сотник висловилася про Артема Пивоварова та його поведінку на сцені

Соня Сотник і Артем Пивоваров

Знаменитість також розповіла про кумедний метод, як вона визначає, чи буде пісня хітом.

Українська співачка і радіоведуча Соня Сотник прокоментувала творчість артиста Артема Пивоварова.

За словами радіоведучої, якщо пісні будь-якого артиста їй не подобаються, вони обов'язково стануть хітами. Так сталося і з популярним нині Пивоваровим. В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Сотник зізналася, що їй подобалася рання творчість артиста. Втім, наразі вона є прихильницею лише пісні "Рандеву" та провокативної поведінки зірки на сцені.

Соня Сотник. Фото: Facebook Соні Сотник / ©
Соня Сотник. Фото: Facebook Соні Сотник

"Я обожнювала Пивоварова до того, як він став співаком, коли гроулив (вокальний прийом, схожий на ефект гарчання – прим. ред.) і кричав. Все, що він співає, мені не подобається, але так, як він себе поводить на сцені, мені дуже подобається. Пісні – ні, жодна. Пивоваров – це одне довге класне "Рандеву". От ніяк не можу почути іншу пісню. Якщо він повернеться в гроул і рок-н-рол, я респектну", - зізналася Сотник.

Знаменитість також додала, що наразі багато артистів її улюблених музичних жанрів боронять Україну на фронті або пішли у волонтерство та не мають змоги, як раніше, писати нові хіти.

Нагадаємо, нещодавно співак Артем Пивоваров відіграв масштабний сольний концерт у Києві й приголомшив фанів сюрпризами. Зокрема, виконував небезпечні трюки та запросив загадкову гостю на сцену. Які ще несподіванки трапилися під час концерту – дізнавайтеся з фоторепортажу за посиланням.

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