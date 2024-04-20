Радіоведуча Соня Сотник висловилася про свого колегу Сергія Кузіна та куди він зник

Українська радіоведуча Соня Сотник прокоментувала зникнення її колеги, продюсера й ведучого Сергія Кузіна, з яким разом працювали на радіостанції Radio Roks і тривалий час вели спільні проєкти.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Соня пояснила, що вони досі підтримують зв'язок з Кузіним. Так, продюсер виїхав до США, де виховує свого вже четвертого сина, який там народився 2018 року. Тим не менш, за словами радіоведучої, її колега продовжує працювати й підтримувати Україну та розвиває радіопроєкти дистанційно. До слова, Сергій також час від час приїздить на Батьківщину, щоб провідати маму.

"Ми дуже часто спілкуємося. Сергій в США з родиною, сином, якому він дуже потрібен. Добре, що теж працює на радіо. Добре, що контролює всі меседжі на радіостанції, які стосуються України. Це дуже важливо. І добре, що має можливість допомагати українцям і моїм проєктам, зокрема. Він часто приїздить, тут (в Україні – прим. ред.) мама", – пояснила радіоведуча.

Сергій Кузін. Фото: Facebook Сергія Кузіна

Сергій Кузін з Сонею Сотник. Фото: Facebook Сергія Кузіна

Окрім того, Соня Сотник чесно зізналася, чому на своїй сторінці у Facebook називає Сергія Кузіна двоюрідним братом:

"Тоді ще не було української версії Facebook, була англійська, коли ми його заводили. Це було дуже давно. Там була функція кузен (з англ. двоюрідний брат – прим. ред.) або брат. Думаю, якщо Кузін, то значить кузен. І брат – брат. Він завжди є і буде моїм братом", - додала знаменитість.

Нагадаємо, раніше Соня Сотник розповіла про свого коханого-військового, який перебував у полоні. Ведуча зізналась, як дає раду своїм переживанням.

Читайте також: