Радіоведуча Соня Сотник заявила про бажання піти до ЗСУ і розсекретила своє військове звання

Українська співачка і радіоведуча Соня Сотник приголомшила заявою про готовність боронити Україну на фронті.

Зокрема, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Соня Сотник зізналася, що за потреби буде воювати на рівні з іншими. Задля цього радіоведуча вже відвідала курси з військової підготовки і здобула професію операторки дрону. Окрім того, у знаменитості в планах поновити заняття зі стрільби та почати займатися спортом, щоб бути підготованою до можливої мобілізації. Хоч, за словами співачки, це дається їй доволі важко, проте вона абсолютно готова взяти на себе цю відповідальність і навіть радилася з чоловіком-військовим.

Соня Сотник

"У мене були такі думки. Тому я пройшла курси БпЛА, я – операторка дрону. Я готова стати в стрій. І ми з Михайлом (чоловік – прим. ред.) вже говорили і він сказав поки давай… Але цей момент може настати будь-коли. Я не дуже добре стріляю, але я хочу підтягнути. Закинула зараз тир, треба буде повернутися. І фізично треба підготуватися, тому що всі знають, що я ненавиджу спорт. Я людина "антиспорт" і мені треба… Але все можливо", - зізналася Соня Сотник.

Нагадаємо, нещодавно радіоведуча Соня Сотник розповіла, як перша освідчилася чоловіку-військовому.

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