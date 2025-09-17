Радіоведучі шокували неадекватною поведінкою російських зірок в Україні: "Закинула ноги на стіл"

Слава Дьомін, Юлія Волкова та Мітя Фомін

Радіоведучі Слава Дьомін та Таня Татарченко шокували неадекватною поведінкою російських артистів в Україні.

До 2014 року росіяни активно приїжджали до України і, звичайно, серед іншого виступали на радіостанціях. Славі Дьоміну та Тані Татарченко довелося мати досвід співпраці з ними. Радіоведучі говорять, що росіяни поводилися в Україні зверхньо, вважали себе суперзірками, а українців другим сортом. Особливо Дьоміну пригадалася солістка гурту "t.A.T.u." Юлія Волкова, яка нахабно закидала ноги на стіл.

"Юлія Волкова просто прийшла, закинула ноги на стіл і типу вона суперзірка…", - пригадує Дьомін.

Слава Дьомін та Таня Татарченко / © скриншот з відео

Тим часом Таня Татарченко розповіла про російського співака Мітю Фоміна. Виконавець ще більш-менш адекватно поводився, а от його менеджерка одразу встановила кордони: він – "звєзда", а ви – ніхто.

"Російський Мітя Фомін…Він ще був більш-менш нормальним, а його менеджерка прийшла з таким: "Ви тут всі взагалі ніхто, тут звєзда прієхала", - пригадала Татарченко.

На противагу радіоведучі поставили українських зірок. Таня Татарченко пригадала, як вперше працювала з Дмитром Монатіком. Виконавець тоді вже був шалено популярний, але при цьому зі всіма приємно спілкувався та не демонстрував жодної зверхності.

