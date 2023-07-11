Радісна Тіна Кароль похизувалася вдалим врожаєм з власного городу

Артистка насолоджується митями вдома.
Співачка Тіна Кароль встигає не лише давати концерти та брати участь у творчих проєктах, а й займатися господарством.
Як відомо, виконавиця має заміський будинок у селі Зазим'є на Київщині. У сторіз в Instagram Кароль похизувалася першим урожаєм із власного городу. Співачка без макіяжу та в домашньому вбранні поділилася радісним фото поруч із підрослими огірками.
Окрім того, виконавиця має прекрасний сад, в якому також рясно квітнуть гортензії та лаванда. Гарними кадрами цвітіння квітів Кароль також поділилася з шанувальниками. До речі, як раніше ділилася Тіна, вона любить власноруч поратися в саду.
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль показала шанувальникам, як чудово квітнуть троянди біля її маєтку.
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