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Радісна Тіна Кароль похизувалася вдалим врожаєм з власного городу

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
2212
Час на прочитання
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Радісна Тіна Кароль похизувалася вдалим врожаєм з власного городу

Тіна Кароль / Фото: t.me/tinakarolofficial

Артистка насолоджується митями вдома.

Співачка Тіна Кароль встигає не лише давати концерти та брати участь у творчих проєктах, а й займатися господарством.

Як відомо, виконавиця має заміський будинок у селі Зазим'є на Київщині. У сторіз в Instagram Кароль похизувалася першим урожаєм із власного городу. Співачка без макіяжу та в домашньому вбранні поділилася радісним фото поруч із підрослими огірками.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Окрім того, виконавиця має прекрасний сад, в якому також рясно квітнуть гортензії та лаванда. Гарними кадрами цвітіння квітів Кароль також поділилася з шанувальниками. До речі, як раніше ділилася Тіна, вона любить власноруч поратися в саду.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol
© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль  показала шанувальникам, як чудово квітнуть троянди біля її маєтку.

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Дата публікації
Перегляди
2212
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