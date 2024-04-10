Раду Поклітару висловився про співпрацю з росіянином Безруковим: "Це страшне розчарування"

Український балетмейстер та хореограф Раду Поклітару прокоментував своє спілкування з російським актором Сергієм Безруковим та його дружиною-росіянкою, режисеркою Анною Матісон.

Так, хореограф до повномасштабного вторгнення працював над створенням фільму дружини Безрукова й долучався до роботи над її операми у театрі. Втім, в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Раду пояснив, що тепер їхня співпраця назавжди завершена й вони не підтримують жодного спілкування.

"Ось із Сергієм неможливе жодне спілкування за будь-яких обставин. Це страшне розчарування. Не знаю, що має статися, щоб ми знову почали спілкуватися. Боюся, це неможливо собі уявити. Я був хореографом у його фільмі, робив свою роботу. І нічого не передвіщало", - зізнався балетмейстер.

Раду Поклітару. Фото: Facebook Раду Поклітару

Також Поклітару зазначив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну сім'я Безрукова не зв'язувалася з ним. І пояснює це тим, що вони вже заздалегідь розуміли, якою гострою буде ця розмова.

"Ні, не писав, не цікавився. Я думаю, що справа в тому, що Сергій чудово розумів, якою буде моя відповідь, якщо він мені напише", - додав Раду.

Нагадаємо, Раду Поклітару розповів, як вперше знайомився з Володимиром Зеленським ще до того, як він став президентом. Як зізнався хореограф, він тоді навіть не впізнав на той момент відомого гумориста.

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