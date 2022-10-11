Ракетні обстріли Києва: у Джамали розтрощена кав'ярня, а вулиця Астаф'євої – зруйнована

Вчора, 10 жовтня, росіяни обстріляли територію України. Ворожі ракети поцілили по Києву.

Від російських обстрілів постраждали українці. Ворог пошкодив житлові будинки, об'єкти інфраструктури, зокрема й критичної.

Українські знаменитості показали наслідки ракетних обстрілів Києва та розповіли, як ворожі атаки безпосередньо торкнулися їх.

Джамала

Кав'ярня чоловіка Джамали розташована неподалік парку Шевченка, куди поцілила ворожа ракета. Вибухова хвиля зачепила заклад. Зокрема, у сімейній кав'ярні повибивало вікна та скляні конструкції. Також вибухова хвиля пошкодила електричні прилади у закладі. Нині кав'ярня не працює, утім її найближчим часом відремонтують.

Новини Києва: Кав'ярня чоловіка Джамали. Фото: takava_coffeebuffet/Instagram

Новини Києва: Кав'ярня чоловіка Джамали. Фото: takava_coffeebuffet/Instagram

"Наразі заклад тимчасово не буде працювати, але! Як і кожен українець, ми переживемо це разом, все відбудуємо, вистоїмо та переможемо кляту русню! Станемо ще більшими, крутішими та сильнішими! Слава Україні! Україна понад усе!" – йдеться в дописі на Instagram-сторінці кав'ярні.

Новини Києва: Кав'ярня чоловіка Джамали. Фото: takava_coffeebuffet/Instagram

Макс Гордєєв

Співак розповів, що під час повітряної тривоги 10 жовтня перебував в укритті. Утім, коли закінчилася небезпека, він повернувся додому та помітив неприємний "сюрприз". У його будинку потріскалися від вибухової хвилі вікна.

Новини Києва: Фото: maxgord/Instagram

"Я вам хочу показати, який подарунок мені залишили ці фашисти. Тріснули вікна. Добре, що не вибило", - зазначив Макс

Даша Астаф'єва

Вулиця, де живе співачка, постраждала від ворожих обстрілів. Знаменитість емоційно звернулася до окупантів та зазначила, що всі вони згинуть.

Новини Києва / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Моєї вулиці немає. Дякую всім, хто шукав і запропонував допомогу. Мої люди завжди є", - прокоментувала Даша.

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