Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: зірки показали моторошні наслідки і закликали світ зупинити РФ

Під завалами після обстрілу досі перебувають люди.

Російська армія завдала чергового масованого удару по містах України. Під час ворожого обстрілу одна з ракет влучила у під'їзд багатоповерхівки у Дніпрі, де проживали мирні люди.

Українські знаменитості показали жахливі наслідки бездушного вчинку окупантів та вкотре закликали світ зупинити країну-терористку.

Катерина Реп'яхова

Для дружини Віктора Павліка події у Дніпрі стали справжнім шоком, адже саме там пройшло дитинство блогерки. Вона показала, як росіяни знищили будинок на її вулиці.

"Дніпро. Влучання в будинок на моїй вулиці. У мене просто немає слів. Зовсім по-іншому сприймаєш ці реалії, коли це місця, де пройшло твоє дитинство", - поділилася Катерина.

Тарас Цимбалюк

Український актор нагадав світові, що дії рф це ніщо інше, як акт терору проти мирного населення України.

"Дніпро... Знову акт терору проти мирного населення. Лексика, щоб продовжити виражати свої почуття, закінчилася ще в лютому", - написав Цимбалюк.

Джамала

Співачка показала моторошні кадри, зроблені пісял ракетного удару по будинку у Дніпрі, та написала, хто рф насправді.

"Росія - країна-терористка", - підписала фото Джамала.

Анна Кошмал

Акторка Анна Кошмал звернулася до користувачів Мережі англійською, щоб про дії російських окупантів могли прочитати і за кордоном.

"Росія знову вдарила ракетою по житловій будівлі та вбила цивільних", - написала Анна.

Андрій Бєдняков

Шоумен поділився на своїй сторінці відео з місця подій, на якому працівники ДСНС намагаються загасити вогонь та врятувати мирних людей з-під завалів.

"14 січня. 2023. Дніпро. Україна. Зроблено Росією. Ви все ще думаєте, що їм потрібний мир!?", - додав промовистий підпис ведучий.

Злата Огнєвіч

Виконавиця зізналася, що все що вона відчуває у цей момент - це лють, але і її вже не вистачає, щоб реагувати на злочинні дії рф.

"Немає, як мінімум, одного під'їзду. Під завалами знаходяться люди, які були вдома у святковий день. Мене розриває від люті!", - написала Злата.

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