Ракетний удар по Чернігову: донька лідера відомого українського гурту потрапила під обстріл

Фронтмен українського гурту KOZAK System Іван Леньо повідомив, що його донька Маланка потрапила під ракетний удар по Чернігову сьогодні, 19 серпня.

Про це музикант розповів на сторінці у Facebook, оприлюднивши страшну переписку з донькою. 22-річна дівчина перебувала у Чернігові, коли російські окупанти випустили ракету по центру міста і влучили поруч з Драмтеатром.

Маланка написала батьку, що вона була через дорогу від театру, коли прилетіла ракета.

"У мене дрібні подряпини, трохи крові. Купа трупів, крик, ми бігли по склу і поміж трупів. Тату, це п*здець. Я не знаю, як ми вижили, але дякую нашим ангелам", - написала Маланка.

Донька Івана Леньо потрапила під ракетний удар по Чернігову / Фото: facebook.com/ivan.lenyo

Також дівчина повідомила, що вона добігла до укриття і обробила рани, її мама теж перебувала на момент удару у підвалі.

Це повідомлення від доньки Леньо прокоментував: "Я сьогодні посивів…".

Іван Леньо з донькою / Фото: facebook.com/ivan.lenyo

Нагадаємо, українська акторка Наталка Денисенко також стала свідком ракетного удару по Чернігову сьогодні, 19 серпня. Артистка розповіла, що в момент потрапляння ракети в центр разом з 5-річним сином була вдома і почула страшний вибух.

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