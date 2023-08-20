Ракетний удар по Чернігову: Максим Галкін прокоментував кривавий злочин РФ і вбивство 6-річної дитини

Російський гуморист, чоловік співачки Алли Пугачової Максим Галкін прокоментував кривавий ракетний удар по Чернігову, 19 серпня, який здійснили російські окупанти.

На сторінці в Instagram Галкін розмістив фотографію драмтеатру до та після того, як у нього потрапила російська ракета.

Шоумен написав про 6-річну Софійку, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами центру Чернігова:

"Літо, серпень, вихідні, місто, центр, театр, діти, смерть. Дівчинка маленька усміхалася, жила, сподівалася, сміялася, незважаючи ні на що, ми не вибираємо час дитинства, ракети летять і летять, сирени виють, а дитинство йде, живе маленька людина на порозі нового великого життя, а цій маленькій тендітній людині дорослі дядьки в медальках кажуть, мовляв, не буде в тебе цього великого життя, у нас інші плани, сьогодні твій останній день, супутні втрати. Великий наш міністр сказав, що це так називається, каже, не ми вигадали. А він у нашій найбільшій країні відповідає за всі наші справи, які не стосуються нас. Супутні втрати. Чому дівчинка більше не посміхнеться? Немає сил дивитись на її усмішку. Я не можу навіть показати фото дівчинки. Адже ця чиясь улюблена дівчинка? Думаю, ось вони, її любі, близькі, випадково відкриють телефон, а з чужого телефону вона дивиться на них, а їм і так важко. Чому їхня дівчинка в тисячах чужих телефонів? Тому що вона тепер супутня втрата. Супутня. Що за шлях такий, яким такі втрати? Куди йдемо? Дяді міністру видніше. А може він теж не знає, що за шлях. Він так себе заспокоює", - написав Галкін.

Максим Галкін про ракетний удар по Чернігову / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також артист пригадав, як колись виступав у драмтеатрі, куди поцілила російська ракета і висловив співчуття мешканцям Чернігова:

"Гарний театр, ще тримається після удару, я в ньому колись виступав, жартував, люди сміялися, кожен театр жива душа, я так відчуваю. Наче стіни, камінь, а жива душа. Стільки людей землею ходять, на кнопочки натискають, а душі мертві. А цей театр має душу живу і житиме", - зазначив Галкін.

Як відомо, 19 серпня, вранці російські окупанти здійснили ракетний удар по центру Чернігова. Ракета впала поруч з драмтеатром. Внаслідок обстрілу загинуло сім людей. Кількість постраждалих зросла до 148. Із них у лікарні залишається 41 людина.

Нагадаємо, що раніше співчуття близьким загиблих під час ракетного удару по Чернігову висловили українські зірки Леся Нікітюк, Настя Каменських, Надя Дорофєєва та інші.

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