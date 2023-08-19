Ракетний удар по Чернігову: Наталка Денисенко з сином опинилася в епіцентрі події

Акторка перебуває у місті, де декілька годин тому окупанти здійснили удар.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко опинилася в епіцентрі злочинного удару російськими окупантами по центру Чернігова сьогодні, 19 серпня.

Артистка приїхала до свого рідного міста разом з сином, 5-річним Андрієм. У сторіз своєї сторінки в Instagram Денисенко опублікувала відео, де разом з Андрійком перебуває в укритті:

"Ми в Чернігові щойно пережили такий вибух… Діти злякалися дуже… Балістика… Влучання біля центра міста, драмтеатру.. Ймовірно є загиблі", - написала Денисенко з укриття.

Згодом дізнавшись, що в результаті ракетного удару по центру Чернігова є загиблі, серед яких – діти, артистка показала у фотоблогу моторошні наслідки обстрілу.

Наталка Денисенко стала свідком ракетного удару по Чернігову, куди приїхала з сином

Наталка поділилася, що вони збиралися йти гуляти, але через те, що Денисенко довго збиралася, вони заскочили вибух вдома:

"Ми збиралися йти гуляти, але я довго збиралася і вибух ми заскочили вдома. Дуже багато загиблих і поранених. Уламки розлетілися по всьому центру", - написала Денисенко.

Зазначимо, що сьогодні, 19 серпня, вранці російські окупанти вдарили ймовірно, балістичною ракетою по центру Чернігова, поруч з драмтеатром. За останніми даними, внаслідок російської атаки загинуло шестеро людей, зокрема 6-річна дівчинка. За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

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