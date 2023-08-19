Ракетний удар по Чернігову: реакція Нікітюк, Ротару, Бєднякова та інших зірок на кривавий злочин РФ

Сьогодні, 19 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по центру міста Чернігів, в результаті якого є загиблі, серед них – діти.

Українські зірки на своїй сторінках у соціальних мережах не залишили цей кривавий злочин російських військ без уваги. Зокрема, співачка Надя Дорофєєва зазначила, що окупанти здійснили обстріл у велике християнське свято Преображення. Своєю чергою ведучий Андрій Бєдняков написав, що росіяни кричали що "з ними Бог", а самі вдарили по мирним людям у християнське свято.

Знаменитості висловлюють співчуття родичам загиблим і висловлюють щире сподівання, що росіяни понесуть покарання за всі злочини, які вчиняють на нашій землі:

Надя Дорофєєва

"Черговий терористичний акт проти мирного населення. Вихідний, церковне свято, центр міста. Сотні людей навколо. Чернігівський музично-драматичний театр, де в минулому році був мій концерт. Один з найемоційніших у турі. Ми досі не знаємо офіційних даних скільки загиблих.. Але за кожне життя вони будуть горіти в пеклі. Мої співчуття усім, хто постраждав та сім‘ям загиблих. Чернігів 19/08/23"

Момент "прильоту" російської ракети по Чернігову

Соломія Вітвіцька

"Чернігів. Російська ракета вкотре зруйнувала центр міста. Полюють на наших пілотів у Прикарпатті, на винахідників БПЛА у Чернігові… отже, бояться… Нам же потрібно ще більше гуртуватися, а не полювати на "відьом" серед своїх і рухатися вперто до Перемоги…а кара наздожене кожного за скоєне. Співчуття родинам загиблих"

Андрій Бєдняков

"Все, що треба знати про сусідів"

Реакція Андрія Бєднякова на обстріл Чернігова / Фото: instagram.com/biedniakov

MamaRika

"19.08.2023. Хворий сусід вдарив по центру Чернігова, і це у велике свято! 6 загиблих, 37 людей, зокрема 11 дітей, поранені. Співчуття всім постраждалим та їхнім сім'ям… Люди, всю лють у допомогу та донати!"

Григорій Решетнік

"Покарання та розплата обов’язково прийде…"

Реакція Григорія Решетніка на обстріл Чернігова / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Леся Нікітюк

"Чернігів. Ворожа ракета, посеред білого дня, та ще й у таке свято. Кляті терористи продовжують вбивати.. мої співчуття сім'ям постраждалих, близьким і рідним всіх хто загинув. Тримайся Чернігів. Тримайся Україна"

Настя Каменських

"Чернігів. Субота. Ранок. Ракета… Постраждали площа, драмтеатр, де нещодавно в мене був концерт, та інші будівлі. Те, що лише миттю тому було повним життя і щастя, перетворилося на руїни, втрату та біль. Звичайний день перетворився на справжню трагедію. Є загиблі та пораненні…Серед постраждалих є діти. Це неможливо боляче… Мої співчуття тим, хто втратив рідних..."

Реакція Насті Каменських на обстріл Чернігова / Фото: instagram.com/kamenskux

Софія Ротару

Реакція Софії Ротару на ракетний обстріл Чернігова / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко розповіла, що стала свідком ракетного удару по центру Чернігова. Наталка з 5-річним сином якраз збиралася виходити з дому, але дещо затрималася і тут родина почула вибух.

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