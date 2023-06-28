Ракетний удар по Краматорську: реакція Бєднякова, Огнєвіч та інших зірок на жорстокий обстріл міста

Знаменитості висловили співчуття всім постраждалим через ворожі дії окупантів.

Ввечері 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська Донецької області. Загарбники поцілили у заклад харчування, де було велике скупчення людей.

Через ворожі дії країни-агресорки загинули невинні люди, а серед них – троє дітей: 17-річна дівчина та 14-річні сестрички-близнючки. Також десятки постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед поранених було 8-місяче немовля, троє колумбійців та українська письменниця.

Українські знаменитості прокоментували злочин РФ на території України. Зокрема, країна-агресорка здійснила черговий злочин у роковини трагедії у Кременчуку, коли російська ракета поцілила по ТЦ "Амстор" та забрала життя щонайменше 22 людей.

Андрій Бєдняков

Ведучий був просто шокований вчинком Росії. Андрій Бєдняков не зміг стримати емоцій, коли побачив знімок пораненого 8-місячного маляти. За словами шоумена, окупанти забирають дитинство дітей.

Реакція Андрія Бєднякова на обстріл Краматорська / Фото: із соцмереж

"Погано спав цю ніч. Перед очима поранена від осколків маленька дитина з Краматорська. Росія продовжує знищувати дитинство наших дітей. Прокинувся з диким бажанням обійняти своїх…Збережемо своїх дітей, що б для цього не знадобилося", - зазначив Бєдняков.

Ектор Хіменес-Браво

Кухар показав фото трагедії у Кременчуку та Краматорську. За словами Ектора, лише звірі могли вчинити такі злочини.

"У річницю трагедії в Кременчуку, де згорів повністю ТЦ "Амстор" і загинуло 22 людини, — тільки звірі могли влаштувати нову…На цей раз у Краматорську…Відомо про 9 загиблих", - обурився Ектор.

Світлана Тарабарова

Співачка показала наслідки трагедії, яку своїми ворожими діями спричинили російські окупанти.

"Краматорськ…Люди, діти, біль…", - написала виконавиця.

Реакція Світлани Тарабарової на обстріл Краматорська / Фото: із соцмереж

MamaRika

Співачка поділилася, що від побачених новин на очах навертаються сльози. Виконавиця висловила співчуття рідним загиблих та підтримала поранених.

"Краматорськ! Співчуття всім постраждалим та сім'ям загиблих. Немає слів, сліз, сил…", - зазначила MamaRika.

Реакція MamaRika на обстріл Краматорська / Фото: із соцмереж

Маша Єфросиніна

Ведуча показала наслідки теракту Росії, який країна-агресорка здійснила 27 червня. Єфросиніна зробила допис англійською мовою, аби привернути увагу іноземців.

"Краматорськ. Дев'ять людей загинули, 60 – отримали поранення", - написала Маша.

Реакція Маші Єфросиніної на обстріл Краматорська / Фото: із соцмереж

Злата Огнєвіч

Артистка показала наслідки влучання російської ракети по Краматорську. Виконавиця написала, що війну необхідно зупинити.

"Зупиніть війну!" – написала Злата.

Реакція Злати Огнєвіч на обстріл Краматорська / Фото: із соцмереж

Олександра Заріцька

Співачка шокована, що у роковини трагедії у Кременчуку Росія спричинила нову.

"Краматорськ. Знову. Рівно рік минув від тієї страшної трагедії", - написала Заріцька.

Реакція Олександри Заріцької на обстріл Краматорська / Фото: із соцмереж

alyona alyona

Виконавиця показала моторошне відео, як рятувальники розбирають завали та рятують людей. За словами артистки, Росія здійснила черговий злочин проти мирного населення.

"Черговий злочин Росії проти мирного населення України. Вчора ввечері ворог вдарив по місцевому кафе в Краматорську, де було велике скупчення людей. Серед загиблих є діти. Рятувальні роботи тривають. Вічна пам'ять всім загиблим. Станом на ранок 28.06 - 9 загиблих, 60 поранених" – написала співачка.

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