Ракетний удар по Львову: у квартирі відомої співачки повибивало вікна

Христина Соловій під час обстрілу перебувала у місті.

Відома українська співачка Христина Соловій повідомила, що потрапила під ракетний удар по Львову.

Наразі виконавиця перебуває у місті. У сторіз своєї сторінки в Instagram Соловій розповіла, що під час обстрілу Львова у її квартирі ударною хвилею повибивало вікна. Христина також заспокоїла шанувальників, що сама не постраждала:

"З вибитими вікнами, але жива-здорова. Сподіваюсь, ви теж", - написала Соловій.

Христина Соловій була у Львові під час ракетного удару / Фото: instagram.com/soloviyka

Нагадаємо, що у ніч проти 6 липня російські окупанти атакували Львів ракетами "Калібр". Загарбники поцілили в житлову багатоповерхівку та об'єкт критичної інфраструктури. В результаті потрапляння ракет були зруйновані квартири на третьому і четвертому поверхах у двох під'їздах.

Наразі відомо, що четверо людей загинуло. До лікарень було доправлено 13 людей, ще 21 постраждалому надали допомогу на місці. Під завалами ще залишаються люди, тож на місці триває пошуково-рятувальна операція.

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