Ракетний удар по Львову: у Соловій повибивало вікна, а Карпа чула гучні вибухи

У ніч проти 6 липня російські окупанти обстріляли Львів ракетами "Калібр". По місту ворог випустив 10 ворожих снарядів.

Силами ППО вдалося збити сім ракет. На жаль, є влучання у житловий будинок та об'єкт критичної інфраструктури, а також уламки пошкодили домівки львів'ян. Внаслідок нічної атаки на Львів загинуло четверо людей, а 34 – отримали поранення.

Українські знаменитості відреагували на черговий терористичний вчинок російських окупантів та показали наслідки ворожої атаки.

Наталка Карпа

Співачка розповіла, що ніч проти 6 липня була страшною для Львова. Близько третій ночі вона почула гучні вибухи. Виконавиця показала кадри пошкодженого житлового будинку російською ракетою та розповіла, що вона чи не щодня проїжджає повз будівлі, коли везе маленьку донечку до садочка.

Пошкоджений будинок у Львові / Фото: МВС

"Мій Львів. Близько третьої ночі гучні вибухи, ракети…Житловий будинок, загиблі, поранені…Кожного дня ми проїжджаємо повз, коли їдемо до садочка…Страшна ніч…", - написала співачка.

Юрій Горбунов

Ведучий показав жахливі наслідки нічного обстрілу міста. Горбунов наголосив, що Україна не пробачить Росії весь той терор, який країна-агресорка чинила проти мирного населення.

"Жахлива трагедія у Львові! Ракетна атака, яка на цю мить забрала життя вже чотирьох людей! Тримайся Львів! Не пробачимо! Не забудемо!" – зазначив ведучий.

Олександра Заріцька

Співачка висловила співчуття рідним загиблих внаслідок нічної атаки міста, а також підтримала всіх постраждалих.

"Львів…Співчуття загиблим і постраждалим", - написала виконавиця.

Реакція Олександри Заріцької на обстріл Львова / Фото: із соцмереж

Христина Соловій

Виконавиця під час нічної атаки перебувала у Львові. Співачка чула гучні вибухи, а в її квартирі повилітали вікна. Як зазначила Христина, на щастя, вона жива та здорова.

"З вибитими вікнами, але жива та здорова. Сподіваюся, ви теж", - написала виконавиця.

Христина Соловій потрапила під ракетний удар по Львову / Фото: instagram.com/soloviyka

Ектор Хіменес-Браво

Кухар написав, що на такі жахливі вчинки спроможні хіба що звірі. Ектор висловив співчуття всім постраждалим внаслідок обстрілу Львова.

"Який жах…Львів, мені так шкода…Просто тварини, це жах", - написав кухар.

Наталка Денисенко

Акторка обурилася, що українцям доводиться щодня жити у воєнних реаліях. Артистка зазначила, що вже просто немає сил терпіти всі жахіття, які чинить проти мирного населення Росія.

"Львів…Мої щирі співчуття! Де набрати тих нервових клітин", - обурилася Наталка.

Реакція Наталки Денисенко на обстріл Львова / Фото: із соцмереж

Ірина Федишин

Виконавиця зазначила, що Росія обов'язково заплатить за всі ті жахіття, які чинила проти мирного населення України.

"Львів…Немає слів…За все прийде розплата! Смерть ворогам!" – написала артистка.

Соломія Вітвіцька

Ведуча зазначила, що Росія своїм терором жодним чином не вплине на хід війни. Також Вітвіцька наголосила, що Україна обов'язкового переможе.

"Калібри" окупантів влучили у житлові будинки у середмісті мого рідного Львова…Уже відомо про 4 загиблих та 34 поранених…Черговий недобрий ранок…Всі ці ракети - це кволі передсмертні судоми недоімперії …Україна все одно переможе!" – наголосила ведуча.

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