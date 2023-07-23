Ракетний удар по Одесі: Софія Ротару відреагувала на нічний обстріл міста

Російські окупанти продовжують цинічно обстрілювати Одесу. В ніч проти 23 липня війська рф здійснили черговий ракетний удар по Одесі.

Внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені житлові будинки та найбільший православний храм Одеси - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Осторонь трагедії не лишилася й українська співачка Софія Ротару. У сторіз на свій сторінці в Instagram виконавиця розмістила чорно-білу фотографію, на якій зображений понівечений російськими ракетами Спасо-Преображенський собор. Світлину Ротару супроводила смайлом у вигляді розбитого серця.

Софія Ротару прокоментувала ракетний удар по Одесі / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, що в ніч проти 23 липня російські війська вкотре здійснили масований ракетний обстріл Одеси. На Одещину було випущено 19 ракет різних типів. ППО вдалося знищити 9 з них. В результаті обстрілу є загиблі, постраждалі та серйозні руйнування.

Російські окупанти завдали найбільшого удару по історичному центру міста. За словами очільника Одеської районної військової адміністрації (РДА) Юрія Крука, росіяни поцілили у цивільну інфраструктуру, житлові будинки та "практично зруйнували найбільший Собор півдня України" - Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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