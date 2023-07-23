Ракетний удар по Одесі: Юлія Саніна, Леся Нікітюк та інші зірки відреагували на цинічний вчинок росіян

В ніч проти 23 липня російські окупанти вкотре завдали безжального ракетного удару по Одесі.

Внаслідок влучання було зруйновано найбільших православний храм Одеси - Спасо-Преображенський кафедральний собор, а також житлові будинки в центрі міста.

На жахливі події відреагувало багато українських знаменитостей - Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Юлія Саніна, Андрій Данилко та інші зірки висловили свої співчуття постраждалим і звернулися до світової спільноти.

Андрій Бєдняков

Телеведучий дуже емоційно відреагував на нічний обстріл Одеси. Бєдняков у своїх соцмережах звернувся до артистів-втікачів, які родом з Одеси, та нагадав їм, куди їдуть їхні зароблені криваві рублі.

"Так звані "публічні люди" родом з Одеси, які живуть в Росії, подивіться на центр вашого рідного міста! С*ка, продажні щури! Це ваше місто! Ваше! Православний собор... Ви сцикуни! І живіть з цим до кінця", - звернувся до зрадників шоумен.

Також Бєдняков звернувся до всіх росіян, які наважуються називати Одесу "мамою".

"Пам'ятайте, тільки гнилі мразоти б'ють мам! А справжні сини за мам мстять і стоять до кінця", - написав ведучий.

Леся Нікітюк

Ведуча на своїй сторінці в Instagram показала моторошні кадри з місця "прильоту" по Одесі та висловила свої співчуття усім, хто постраждав від рук окупантів.

"Одеса! Ми всі з тобою…Мої співчуття сім’ям постраждалих сьогодні вночі від цих клятих терористів...", - написала Нікітюк.

Юлія Саніна

Про цинічний вчинок росіян на своїй сторінці в Мережі співачка написала англійською. Юлія прагне, аби усі ї іноземні слухачі та світова спільнота нарешті зрозуміли, що відбувається в Україні.

Ектор Хіменес-Браво

Відомий кухар також висловився про влучання російської ракети в історичний центр Одеси. Ектор показав наслідки ворожого обстрілу.

"Іноді здається, що більше зла вони вже не можуть зробити... Одесо, мої співчуття", - звернувся до одеситів шеф.

Світлана Тарабарова

Артистка, як і в всі українці, були приголомшена безжальним вчинком окупантів. Світлана висловила співчуття не лише одеситами, а й іншим регіонам України, які щодня страждають від ворожих ударів.

"Кожного дня ми прокидаємося (слава ЗСУ) та бачимо новини... жахливі світлини. Слова підтримки вже майже не працюють. Маємо продовжувати діяти. Підтримувати одне одного. Робити свою справу. Одесо, рідненька тримайся... Суми, Запоріжжя, Схід, Південь... Маємо зібрати себе знову і дихати. Обіймаю кожного", - написала співачка.

Андрій Данилко

Промовистим фото, як священик стоїть на колінах біля руїн Спасо-Преображенського собору, поділився артист Андрій Данилко. Кадри з місця подій розбивають серце.

Ракетний удар по Одесі - що відомо

Російська армія вдарила по Одесі 23 липня щонайменше п'ятьма видами ракет. Влучання ворожих снарядів прийшлися на історичну частину міста, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Внаслідок удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору було пошкоджено православні святині та цінні експонати.

Окрім того, руйнувань зазнали Будинок вчених, а також багатоквартирні будинки мирних жителів. За попередньою інформацією, поранення отримали 19 людей, серед яких чотири дитини. Також відомо про одного загиблого. Наразі на місцях продовжує працювати ДСНС.

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