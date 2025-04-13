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Ракетний удар по Сумах: Ребрик, Полякова, Осадча та інші відреагували на жахливий злочин росіян
Росіяни цинічно обстріляли центр міста у Вербну неділю.
Країна-агресорка Росія вранці, 13 квітня, завдала ракетного удару по Сумах.
Вибухи пролунали в центрі міста. Як виявилося, в епіцентрі ворожого обстрілу опинилося приміщення регіонального Центру захисту прав людини. Станом на 12:00 вже відомо про 21 загиблого та 34 поранених, серед яких п’ятеро дітей. Особливо цинічно, що обстріл стався у Вербну неділю — велике християнське свято.
Українські знаменитості відреагували на жахливий злочин росіян. Лілія Ребрик, Оля Полякова, Катерина Осадча та інші висловили свої співчуття постраждалим та сім’ям загиблих.
Лілія Ребрик
“Не до фото з вербою. Не до фото з усмішками. Не до передчуттів світла від світлого Великодня, що вже за тиждень. Не до фото з весною, яка нарешті приходить. Не до фото, не до усмішок, не до світла. 21 людина в одну мить. Суми. Ще не відболів Кривий Ріг. Запоріжжя. Харків. Щоденно болять всі понівечені українські міста. Всі загублені душі. Сотні. Тисячі. Сотні тисяч”, — написала ведуча.
Костянтин Грубич
“Суми, Суми…Ще позавчора я зустрічав сонячний ранок у центрі цього незламного міста. І ось щойно у Вербну неділю нелюди вдарили ракетами у ті місця, де я щойно проходив пішки. В одному зі знищених будинків у червні ми проводили благодійний аукціон спільно з Дмитром Шуровим. Що тут скажеш? Виродки. Безжальні помилки божі — хоч і двоногі, але яких не віднесеш до жодного класифікатора живих істот. Орда. Суми! Мої співчуття і підтримка твоїй змученій душі! Світла пам’ять загиблим”, — висловився журналіст.
Леся Нікітюк
Ведуча показала наслідки ворожого обстрілу. Знаменитість зізнається, що не розуміє, чому росіяни коять такі жахливі злочини.
“За що? Немає сенсу ставити це запитання…Просто вбивають людей і все”, — обурилася ведуча.
Маша Єфросиніна
Ведуча опублікувала допис англійською мовою, аби її іноземні підписники знали про злочини росіян. Єфросиніна наголосила, що РФ не хоче миру, в країни-агресорки лише одна ціль — вбивство невинних людей.
“У Росії немає душі. У Росії немає серця…У Росії немає любові до людей. Росія не хоче жити в мирі. У Росії є тільки одне бажання — вбивство народу. Усі росіяни — мовчазні спільники. Весь світ — глядач”, — написала ведуча.
Wellboy
Співак зазначив, що країна-агресорка вкотре завдала жахливого ракетного удару по Сумах і знову забрала життя невинних людей. Цинічності додає те, що зроблено це було у велике християнське свято. Артист задався запитанням, чи саме так, на думку РФ, має мати вигляд мир.
“Рідні Суми…Знову вдарили по простих людях, ще й в таке свято. Відомо про понад 20 загиблих. Мир скоро?” — обурився співак.
ALEKSEEV
Співак зазначив, що це жахливий злочин. Також артист висловив свої співчуття постраждалим та сім’ям загиблих.
“Суми…Який жах! Співчуття сім’ям загиблих”, — написав виконавець.
Оля Полякова
Виконавиця просто шокована черговим злочином росіян. Артистка наголосила, що окупанти — це нелюди. Співачка висловила свої щирі співчуття.
“Вже просто жах! Знову удар по цивільних, по центру міста Суми. У Вербну неділю. Нелюди…Вже десятки загиблих та постраждалих. Щирі співчуття близьким загиблих…”, — висловилася співачка.
Катерина Осадча
Знаменитість написала, що росіяни цинічно завдали ракетного удару вранці, у Вербну неділю, коли люди йшли святити вербу. Осадча говорить, що українцям доводиться щодня жити в рулетці, адже не знаєш, куди наступного разу прилетить.
“Суми! Боже, Вербна неділя, пишуть про приліт у центр, люди йшли святити вербу…Їхала на знімання під тривогу. І це рулетка, в якій ми живемо щодня…Неможливо до неї звикнути…”, — обурилася ведуча.
Нагадаємо, зовсім нещодавно сталася трагедія в Кривому Розі. Росія завдала ракетного удару по місту та забрала життя 19 мирних людей, серед яких 9 — це діти. Українські знаменитості також реагували на жахливу трагедію.