Також знаменитість показала себе без макіяжу та фільтрів.

Українська інтерв'юерка Раміна Есхакзай на чесному фото показала, який вигляд мала до уколів краси.

Знаменитість не приховує, що удосконалювала зовнішність у косметолога. Прихильники попросили блогерку показали, якою вона була до всіх процедур краси. Раміна опублікувала чесне фото, де показала себе до популярності. Як зазначила інтерв'юерка, на фото вона постає з вагою в 49 кілограмів.

"Як бачите, як була гарною, так і залишилася. До речі, тут вага 49 кіло", - поділилася блогерка.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також Раміна показала, який вигляд має її обличчя без декоративної косметики та фільтрів. Знаменитість не соромиться показати свою природну красу.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Зазначимо, а от співачка Олександра Заріцька за допомогою уколів краси намагається худнути. Схоже, знаменитості це чудово вдається. Під час виступу колективу KAZKA у Токіо, виконавиця просто приголомшила чудовим результатом схуднення.

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