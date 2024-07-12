Раміна Есхакзай назвала Волошина "брехуном" і "позером" і заявила, що розчарувалася в ньому

Популярна інтерв'юерка Раміна Есхакзай неочікувано назвала блогера Олександра Волошина "брехуном" і "позером" і заявила, що розчарувалася в ньому.

Так, після обстрілу росіянами дитячої лікарні "Охматдит" блогер потрапив у гучний скандал. Олександр Волошин почав закликати до перемир'я з РФ та заявляти, що українці нібито не справляються на полі бою. Звичайно, такі заяви блогера обурили Мережу. Волошина розкритикували та звинуватили в тому, що він підіграє російській пропаганді. Ба більше, блогера запідозрили в тому, що кошти, які були ним зібрані на допомогу дітям після обстрілу "Охматдиту", Олександр забрав собі.

Олександр Волошин зробив заяву після обстрілу лікарні "Охматдит" / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Раміна вирішила прокоментувати гучний скандал, адже знає Волошина особисто. Інтерв'юерка вважає, що гроші блогер не крав. Однак Есхакзай назвала його "брехуном" і "позером". За словами Раміни, вона не здивується, якщо згодом Волошин оголосить про те, що через погрози вимушений переїхати до іншої країни.

"Саша - людина, яка створила собі "популярність" на агресивному маркетингу. Він грає на емоціях людей. Таке враження, що зараз йде прогрів до того, щоб далі ми побачили: "Олександр Волошин покинув країну через погрози розправи". Саша - людина, яка бреше. Він брехав своїй дружині, бреше мамі, бреше підписникам, брехав мені. Скоріш за все брехав іншим. Я думала, що Саша Волошин подорослішав та змінився. Я помилялась", - висловилася Раміна.

Раміна Есхакзай висловилася про Олександра Волошина

Інтерв'юерка заявила, що Олександр Волошин її просто розчарував. Раміна переконана, що блогер постійно щось із себе вдає і не показується справжнім.

"Саша Волошин - моє розчарування в блогерах-чоловіках. Не треба прикриватися психічними розладами. Ти - брехун. Ти - позер. Ти хочеш здаватися, а не бути. І коли ти це зрозумієш, якщо зрозумієш, можливо, станеш таким крутим, як твоя мама. А поки це пил в очі", - додала Раміна.

Олександр Волошин вже відповів інтерв'юерці. Він заявив, що не згоден з її словами. Окрім того, він не вважає доречним влаштовувати конфлікт публічно. Волошин лиш заявив, що Раміна й сама не показує себе справжньою.

Олександр Волошин відповів Раміні Есхакзай / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Я можу сказати, що Раміна одна в інтерв'ю, одна в сторіз і зовсім інша на особистих зустрічах, і в листуваннях", - відповів Волошин.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин теж доволі оскандалився. Блогер натякнув, що переїжджає до Польщі. Однак згодом він спростував це і заявив, що всього лиш пожартував.

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