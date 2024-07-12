Раміна Есхакзай назвала Волошина "брехуном" і "позером" і заявила, що розчарувалася в ньому

Інтерв'юерка прокоментувала гучний скандал довкола блогера.
Популярна інтерв'юерка Раміна Есхакзай неочікувано назвала блогера Олександра Волошина "брехуном" і "позером" і заявила, що розчарувалася в ньому.
Так, після обстрілу росіянами дитячої лікарні "Охматдит" блогер потрапив у гучний скандал. Олександр Волошин почав закликати до перемир'я з РФ та заявляти, що українці нібито не справляються на полі бою. Звичайно, такі заяви блогера обурили Мережу. Волошина розкритикували та звинуватили в тому, що він підіграє російській пропаганді. Ба більше, блогера запідозрили в тому, що кошти, які були ним зібрані на допомогу дітям після обстрілу "Охматдиту", Олександр забрав собі.
Раміна вирішила прокоментувати гучний скандал, адже знає Волошина особисто. Інтерв'юерка вважає, що гроші блогер не крав. Однак Есхакзай назвала його "брехуном" і "позером". За словами Раміни, вона не здивується, якщо згодом Волошин оголосить про те, що через погрози вимушений переїхати до іншої країни.
"Саша - людина, яка створила собі "популярність" на агресивному маркетингу. Він грає на емоціях людей. Таке враження, що зараз йде прогрів до того, щоб далі ми побачили: "Олександр Волошин покинув країну через погрози розправи". Саша - людина, яка бреше. Він брехав своїй дружині, бреше мамі, бреше підписникам, брехав мені. Скоріш за все брехав іншим. Я думала, що Саша Волошин подорослішав та змінився. Я помилялась", - висловилася Раміна.
Інтерв'юерка заявила, що Олександр Волошин її просто розчарував. Раміна переконана, що блогер постійно щось із себе вдає і не показується справжнім.
"Саша Волошин - моє розчарування в блогерах-чоловіках. Не треба прикриватися психічними розладами. Ти - брехун. Ти - позер. Ти хочеш здаватися, а не бути. І коли ти це зрозумієш, якщо зрозумієш, можливо, станеш таким крутим, як твоя мама. А поки це пил в очі", - додала Раміна.
Олександр Волошин вже відповів інтерв'юерці. Він заявив, що не згоден з її словами. Окрім того, він не вважає доречним влаштовувати конфлікт публічно. Волошин лиш заявив, що Раміна й сама не показує себе справжньою.
"Я можу сказати, що Раміна одна в інтерв'ю, одна в сторіз і зовсім інша на особистих зустрічах, і в листуваннях", - відповів Волошин.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Волошин теж доволі оскандалився. Блогер натякнув, що переїжджає до Польщі. Однак згодом він спростував це і заявив, що всього лиш пожартував.
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