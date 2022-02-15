Раміна Есхакзай ошелешила, що погладшала під час схуднення: "Ледве влажу в речі"

Раміна Есхакзай ошелешила, що погладшала під час схуднення: "Ледве влажу в речі"

Блогерка зізналася, що морально їй через це складно.

Екснаречена співака Віталія Козловського, ведуча Раміна Есхакзай поділилася доволі курйозною історією.

Так, блогерка розповіла, що погладшала під час схуднення. Як зазначила вона в сторіз свого Instagram, три тижні тому знаменитість вирішила худнути. Її вага була 58 кіло, а параметри – 90/64/94. Втім, попри правильне харчування та регулярні тренування, вона набрала 3 кілограми.

"До цього я спортом рідко займалася. Зараз я займаюся круговими тренуваннями двічі на тиждень, тепер буду тричі. Я чітко слідкую за харчуванням – білки, жири, вуглеводи. І я, друзі, набрала вагу, я зараз важу 60 кг", – зізналася Раміна.

Раміна Есхакзай / instagram.com/raminalalala

Блогерка також зауважила, що вона не вагітна. Есхакзай додала, що їй дуже складно морально і хочеться припинити тренування та слідкувати за харчуванням. Вона припустила, що таке могло статися через те, що більше не голодує, а нормально їсть.

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