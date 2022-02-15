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Раміна Есхакзай ошелешила, що погладшала під час схуднення: "Ледве влажу в речі"

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Раміна Есхакзай ошелешила, що погладшала під час схуднення: "Ледве влажу в речі"

Раміна Есхакзай / instagram.com/raminalalala

Блогерка зізналася, що морально їй через це складно.

Екснаречена співака Віталія Козловського, ведуча Раміна Есхакзай поділилася доволі курйозною історією.

Так, блогерка розповіла, що погладшала під час схуднення. Як зазначила вона в сторіз свого Instagram, три тижні тому знаменитість вирішила худнути. Її вага була 58 кіло, а параметри – 90/64/94. Втім, попри правильне харчування та регулярні тренування, вона набрала 3 кілограми.

"До цього я спортом рідко займалася. Зараз я займаюся круговими тренуваннями двічі на тиждень, тепер буду тричі. Я чітко слідкую за харчуванням – білки, жири, вуглеводи. І я, друзі, набрала вагу, я зараз важу 60 кг", – зізналася Раміна.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / instagram.com/raminalalala

Блогерка також зауважила, що вона не вагітна. Есхакзай додала, що їй дуже складно морально і хочеться припинити тренування та слідкувати за харчуванням. Вона припустила, що таке могло статися через те, що більше не голодує, а нормально їсть.

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