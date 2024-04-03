Раміна Есхакзай отримала особливу відзнаку від "Азову"

Українська інтерв'юерка Раміна Есхакзай розповіла про особливу нагороду, яку отримала від "Азову".

Так, знаменитість на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з власної колекції відзнак, які отримала від українських бійців за свою активну волонтерську та журналістську діяльність. Зокрема, Раміна регулярно влаштовує збори для ЗСУ та публікує репортажі й інтерв'ю з таких гарячих точок, як Куп'янськ, Авдіївка та інших місць Донецького напрямку.

Журналістка розповіла, що має відзнаку від Національної гвардії України "Азов", підписану командиром підрозділу Денисом Прокопенком, за "підсилення боєздатності підрозділу, згуртованості на шляху до виборювання незалежності України та відданість Батьківщині і нації".

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна також показала подяку від команди "Асоціації родин захисників "Азовсталі".

"Ваш внесок у спільну боротьбу за звільнення Героїв стає яскравим променем у темряві, за який "Асоціація родин захисників "Азовсталі" висловлює ширу вдячність", - йдеться на фото.

Нагороди Раміни Есхакзай

Також Раміна продемонструвала і почесні медалі від 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 108 окремого гірсько-штурмового батальйону. Усі відзнаки та нагороди журналістка присвятила своїм підписникам, подякувавши за багаторічну підтримку та активність в зборах для українських захисників.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Читайте також: