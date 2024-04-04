Раміна Есхакзай після розриву з нареченим закрутила новий роман

Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай вперше після розлучення закрутила новий роман.

Так, блогерка вирішила дати відповідь на найцікавіші запитання своїх прихильників у фотоблогу. Серед них було запитання й про її стосунки. Есхакзай зізналася, що її серце вже не вільне. Втім, нового коханого знаменитість показувати не квапиться й запевнила, що зробить це лише після закінчення війни, адже зараз це небезпечно для нього. Зокрема, така відповідь породила безліч здогадок, що обранець Раміни – військовослужбовець.

"Після завершення повномасштабного вторгнення (покаже коханого – прим. ред.). У рамках безпеки не можна", - заінтригувала інтерв'юерка.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Зазначимо, на початку минулого року Раміна Есхакзай публічно заявила, що розлучилася зі своїм нареченим, українським адвокатом Євгеном Проніним, після п'яти років стосунків. Причину пара не стала розкривати, лише зазначили, що вони закінчили роман "з повагою та підтримкою одне одного". Згодом журналістка зазначила, що будувати нові стосунки у неї не вистачало часу через щільний робочий графік.

Нагадаємо, нещодавно співачка Христина Соловій після гучного розставання з поетом Жаданом також розповіла про свого нового бойфренда й чим він займається.

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