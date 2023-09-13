Раміна Есхакзай повідомила про загибель близької людини на війні: "Не можу повірити, що його немає"

Не стало близького приятеля журналістки, з яким вона познайомилася під час повномасштабного російського вторгнення.

Відома блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай повідомила, що на фронті загинув її близький приятель.

Військовий ЗСУ, у якого позивний Фарш, був бійцем третьої окремої штурмової бригади. Раміна з ним познайомилася на інтерв'ю вже під час повномасштабної війни, коли готувала випуск про добровольців.

"Ми познайомились з ним на зніманнях інтерв'ю. Випуск про добровольців. Для мене Фарш був прикладом нереально крутого воїна. Наші листування - це завжди цікаві історії про те, як він знищив росіян та що з нового озброєння скоро приїде до нього", - поділилася Раміна.

Український захисник з позивним Фарш / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка зізналась, що вони з військовим чудово приятелювали. Його загибель стала для Есхакзай справжнім ударом, адже вона раніше нікого з близьких не втрачала на війні. Раміна висловила щирі співчуття рідним захисника.

"Сьогодні я дізнаюся, що його немає. Для мене це перша втрата мого приятеля на війні. Не можу повірити, що його немає. Фарш завжди казав, що загине в бою, але я вірила в те, що він безсмертний. Ну це ж Фарш. Мої співчуття сім'ї та близьким Саші", - написала Раміна.

Нагадаємо, нещодавно учасник відомого талант-шоу Савелій Седан загинув на війні. Захиснику був всього 21 рік.

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