Раміна Есхакзай пояснила, чому не хоче мати дітей від коханого-військового: "Своє бачення життя"

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай заговорила про плани на дітей.

Оскільки зараз Раміна перебуває у стосунках з військовим, фани поцікавилися, чи готова вона до поповнення у родині. Проте у відповідь ведуча у фотоблогу зазначила, що ніколи не мала бажання народжувати дітей. За її словами, ця позиція з часом може змінитися. Ба більше, блогерка не виключає, що у майбутньому усиновить дитину.

"Можливо, колись я захочу мати власну дитину, але поки з 16 років моє бачення не змінилося. Я або взагалі не буду мати своїх біологічних дітей, або щось зміниться. Наразі думка така: колись я всиновлю дитину", - зізналася знаменитість.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також Есхакзай пояснила, що про це знає її обранець і розділяє такі погляди. Інтерв'юерка додала, що з усіма партнерами вона одразу проговорює цю тему, щоб у подальшому уникати непорозумінь.

"На початку кожних стосунків я ставлю фундаментальні питання, які впливають на подальший вибір партнера. Якщо людина хоче велику сім'ю та дітей, ми не зможемо бути разом, бо я ніколи не мріяла про велику родину та дітей. Мій партнер збігається зі мною в поглядах. Народжувати для когось я не буду. У мене своє бачення життя. Якщо захочу мати дитину та буду готова до цієї відповідальності – звичайно. Але це має бути моє бажання, а не тому що партнер дуже попросив", - додала Раміна.

Нагадаємо, нещодавно Раміна Есхакзай розповіла, як закрутила роман з українським військовим та хто зробив перший крок на зустріч стосункам.

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