Раміна Есхакзай поїхала з коханим-військовим за кордон до океану і показала щасливі фото з відпустки

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай втілила мрію свого коханого-військового.

Зокрема, обранець знаменитості жодного разу не був на морі, тож зірка зробила для нього сюрприз. Саме випадала нагода, що коханий ведучої був у відпустці, тож вона повезла його за кордон до океану. Раміна Есхакзай вже й встигла поділитися деякими щасливими кадрами з відпочинку, щоправда, свого бойфренда знаменитість приховує. Як говорить блогерка, у цілях безпеки вона зможе показати коханого лише після закінчення війни.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Довгоочікуваний момент. Океан. Природа. Супергерой поруч. Найкраща відпустка. А зараз буде реклама: долучайтеся до лав ЗСУ, будете так само кайфувати під час відпустки. Насправді дуже раджу тим військовим, хто має можливість, під час відпустки виїхати кудись з коханою людиною чи з друзями. Довга дорога, але воно того вартує", - говорить знаменитість.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також Раміна Есхакзай поділилася, що неабияк тішиться, що відпочинок вдалося в короткий проміжок часу організувати і що він взагалі відбувся. За словами знаменитості, хоч у коханого і була відпустка, однак, коли в країні триває війна, складно щось запланувати.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай зізнавалась, що хоче втілити мрію коханого-військового та повезти його на відпочинок до моря. Утім, тоді знаменитість мала сумніви, адже боялася суспільного осуду.

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