Раміна Есхакзай пригадала своє життя в Росії: "Були думки залишитися в Москві"

Відома блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай пригадала своє життя в Росії, де вона перебувала протягом чотирьох років.

До Москви знаменитість виїхала вже після початку війни на сході України. Там Раміна навчалася театрального мистецтва, а також почала робити перші кроки у кар'єрі – брати інтерв'ю. Як зізналась блогерка, в неї навіть були думки залишитися жити в Москві, адже там все налагоджувалося в професійному плані.

Утім, нині інтерв'юерка шкодує про життя в РФ. За словами Есхакзай, її використовували для просування російських наративів, а вона цього не розуміла.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"У Москві я винаймала квартиру з подругою навпіл. Були думки залишитися в Москві, особливо коли росіяни почали вже йти до мене на інтерв'ю. Я була і на цьому ринку, і на тому… Я зараз вже розумію, що вони просто хотіли використовувати мене і мій ресурс, і українську аудиторію, щоб свої наративи просувати", - розповіла Есхакзай в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами Раміни, на початку повномасштабної війни вона зрозуміла, яку помилку зробила, про яку дуже шкодує.

"Я дуже жалкую, що я так помилялася. У мене були думки, що я не знаю, як мені жити. Як жити, якщо я тут не потрібна, а туди я не хочу їхати. Я просто облажалася. Я максимально вірила країні, орієнтувалася на країну, яка потім прийшла з війною до моєї країни", – поділилася блогерка.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна зізналась, що за життя в Москві отримала чимало хейту. Блогерка говорить, що тоді їй було неабияк складно. Однак наразі це все вже у минулому.

"Мене дуже хейтили. Ти сидиш в Києві, і тобі кажуть їхати до Росії. А коли пишуть, що через тебе почалася війна, таке мені писали, для моєї психіки — це трагедія. Те, що я помилялася — це трагедія. Я думала, що не хочу жити. Думала, що було б круто не прокинутися. Психіка просто була максимально напружена. Добре, що це в минулому", - додала Раміна.

Нагадаємо, нещодавно Раміна Есхакзай відверто прокоментувала своє особисте життя. Зокрема, блогерка відповіла, чи готова до нових стосунків після розриву з Євгеном Проніним.

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