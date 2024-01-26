Раміна Есхакзай приголомшила архівним фото з Козловським у юності й здивувала зовнішнім виглядом

Блогерка також показала кадр, як у дитинстві була майже голомозою.

Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай шокувала фото зі співаком Віталієм Козловським з юності ще до початку їхнього піар-роману.

На своїй сторінці в Instagram Раміна поринула у спогади. Так, її мама надіслала серію кумедних фото, зроблених у її підлітковому віці. Зокрема, на одній з таких світлин з сімейного альбому Есхакзай стоїть поруч з Віталієм Козловським. У ті часи блогерка була зовсім юною, а артист саме починав розвивати свою музичну кар'єру й мав довге волосся.

"Мама надіслала. Я та Віталій Козловський до всіх подій, про які ви знаєте", - сміючись сказала інтерв'юерка.

Раміна Есхакзай з Віталієм Козловським / Фото: instagram.com/raminalalala

Також Раміна поділилася ще одним фото, де їй було до шести років. На зображенні дівчина у костюмі Червоної шапочки позує на дитячому новорічному святі на тлі ялинки. До слова, знаменитість звернула увагу на свою зачіску. Як виявилося, тоді вона була без волосся, оскільки мала на голові лишай. За її словами, вона завжди намагалася приховати проблему під різними головними уборами.

Раміна Есхакзай у дитинстві / Фото: instagram.com/raminalalala

"Ви знаєте, що у 5-6 років я була голомозою? Коли всі дівчата ходили з бантиками, у мене на голові були якісь хустки, капелюхи. Бо на голові був лишай i довелося прибрати все волосся машинкою "під нуль", - розповіла Есзакзай.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський, якого мобілізували, розповів про свою службу в лавах ЗСУ і поділився переживаннями.

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