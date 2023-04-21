Раміна Есхакзай різко відповіла, чому не хоче брати інтерв'ю в Євгена Клопотенка: "Звичайний лицемір"

Інтерв'юерка Раміна Есхакзай різко висловилася у бік українського кулінара Євгена Клопотенка.

Блогерка поцікавилася у своїх підписників, з якими українськими діячами вони б хотіли побачити інтерв'ю. Хтось з користувачів запропонував Раміні запросити на інтерв'ю кухара, на що вона відреагувала негативно. У сторіз в Instagram Раміна назвала його лицеміром.

"Обов'язково! Біжу вже, волосся назад. Звичайний лицемір", - написала Есхакзай.

До своєї відповіді журналістка додала скріншот однієї з публікацій Євгена, в якій він принизив її за інтерв'ю з ексрадником президента Олексієм Арестовичем, російським юристом Марком Фейгіним та співачкою Світланою Лободою з підписом "Еволюція какая разніца діяльності Раміни".

Нагадаємо, що днями Раміна приголомшила шанувальників новиною про розставання зі своїм нареченим після п'яти років у стосунках.

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