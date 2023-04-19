Раміна Есхакзай розійшлася з нареченим після п'яти років стосунків

Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай засмутила своїх прихильників новиною.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість повідомила, що після п'яти років стосунків вирішила розійтися зі своїм нареченим, українським адвокатом Євгеном Проніним.

Есхакзай запостила спільне чорно-біле фото з ексобранцем та зазначила, що вони завершили стосунки з повагою та підтримкою одне одного. Втім, причину розриву Раміна не стала називати:

Раміна Есхакзай та Євген Пронін / Фото: instagram.com/raminalalala

"Ми хочемо повідомити про те, що ми більше не пара. Останні п'ять років були точно найкращими та найуспішнішими в нашому житті. Ми завершуємо наші стосунки з повагою та підтримкою одне одного. В наших стосунках не було обманів, зрад чи фізичних знущань. Ми не хочемо давати жодних коментарів щодо причин нашого розставання. Брудної білизни не буде", - написала ведуча і наголосила, що вони з колишнім хочуть бути прикладом того, "як дорослі люди приймають зважені рішення".

Зазначимо, що Раміна Есхакзай здобула популярність після участі у проєкті "Холостяк-5". Згодом про Раміну заговорили після того, як вона публічно оголосила про стосунки зі співаком Віталієм Козловським, з яким нібито була заручена. Проте не так давно Козловський підтвердив, що роман з Есхакзай був лише піаром.

За деякий час Раміна розповіла, що перебуває у стосунках з українським адвокатом Євгеном Проніним. Пара навіть була заручена. Після повномасштабного вторгнення рф до України Пронін пішов добровольцем на фронт. З Раміною вони були разом п'ять років.

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