Раміна Есхакзай розповіла про перенесену на носовій перегородці операцію: "Поки нормально не дихаю"

Українська блогерка і ведуча Раміна Есхакзай поділилася, що повномасштабна війна в Україні неабияк вплинула на стан її здоров'я.

Зокрема, зірка чимало стресувала. Через нерви Раміна набрала вагу, у неї з'явилося акне та лупа. Зірці довелося звернутися за допомогою до спеціалістів.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Я на стресі реально набрала вагу, у мене з'явилося акне, у мене з'явилася лупа. Це жах. І я зараз користуюся спеціальними засобами, які мені виписала дерматологиня для того, щоб шкіра була такою, як до війни, спеціальний шампунь використовую", - зізналась інтерв'юерка у розмові з Аліною Оліцькою.

Блогерка також розповіла про свою нещодавню операцію. Так, зірка звернулася до лікарів, аби ті виправили її дефект дихання. Спеціалісти зробили Раміні септопластику та інші процедури. Нині вона перебуває на реабілітації, адже відбувається процес загоювання.

"Під час війни я задумалася, що, може, час вже нормально дихати, і попросила підписників порадити мені лікаря. Ця операція коштувала 40 тисяч гривень. Це і септопластика, і вирізання кісти, і випалення азотом. Операція минула гарно, поки процес реабілітації, тому поки я нормально не дихаю, оскільки там все зараз загоюється. Я вирішила зайнятися здоров'ям, тому що думаю, якщо помру, то хоч подихати треба нормально", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, у вересні Раміна Есхакзай перенесла операцію. Лікарі виправили зірці носову перегородку, аби та могла нормально дихати.

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