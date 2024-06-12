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Раміна Есхакзай розсекретила, де служить її коханий-військовий та чому боїться втілити його мрію

Раміна Есхакзай розсекретила, де служить її коханий-військовий та чому боїться втілити його мрію

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Знаменитість зізналась, який сюрприз хоче зробити бойфренду, але боїться.

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай все більше розкриває подробиць про свого коханого військового.

Цього разу у своєму проєкті "30+" знаменитість розсекретила, де служить її бойфренд. Зокрема, коханий Раміни захищає Україну на Харківському напрямку.

"У мене хлопець - військовий, служить на Харківському напрямку", - поділилася блогерка.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна Есхакзай також розповіла про мрію коханого, яку хоче втілити в життя. Блогерка зізналась, що її бойфренд жодного разу не був на морі, тож вона хоче полетіти разом із ним на відпочинок. Однак знаменитість зізналась, що не наважується це зробити, адже боїться суспільного осуду.

"Він не був на морі. Я б хотіла полетіти з ним кудись, але я боюся, що нас побачать, будуть думати, звідки у нього гроші на поїздку. Дуже хочу поїхати з ним відпочити", - зізналась блогерка.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, у квітні Раміна Есхакзай зізналась, що більше не самотня. Знаменитість розповіла, що зустрічається з військовим. Нещодавно ж блогерка розкрила подробиці про їхні стосунки та зізналась, як минають зустрічі з коханим.

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