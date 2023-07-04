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Раміна Есхакзай розсекретила свою вагу після схуднення та похизувалася стрункою фігурою у купальнику

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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966
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Раміна Есхакзай розсекретила свою вагу після схуднення та похизувалася стрункою фігурою у купальнику

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Блогерка за пів року схудла на понад 10 кіло.

Українська інтерв'юерка Раміна Есхакзай розсекретила свою вагу після приголомшливого схуднення та показала струнку фігуру у купальнику.

Так, знаменитість поспілкувалася з прихильниками в Instagram-stories. Фанів Раміни цікавили її параметри після приголомшливого схуднення. Блогерка не стала приховувати та зізналась, що нині її вага становить 52 кіло, а зріст - близько 164 см. Також Раміна розсекретила, що об'єм її стегон становить 90 см, талії – 64, а бюсту – 91-92.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Щоправда, деякі фани хвилювалися, чи не забагато Есхакзай схудла за 2,5 місяців. Зокрема, блогерка скинула понад 10 кіло. Раміна заспокоїла прихильників та зазначила, що так вона схудла за пів року.

"Ой, за які 2,5 місяців. Від грудня до травня худла. Це 4,5-5 місяців", - зазначила блогерка.

Раміна Есхакзай / © instagram.com/raminalalala
Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Також знаменитість показала, який вигляд має її фігура після схуднення. Блогерка посвітила струнким тілом у купальнику.

Нагадаємо, раніше співачка Олександра Заріцька показала, як худне за допомогою уколів краси. Знаменитість робить спеціальні ін'єкції.

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Дата публікації
Перегляди
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