Раміна Есхакзай розсекретила свою вагу та шокувала, що страждає від булімії

Блогерка зізналась, як в неї проявився харчовий розлад та як вона лікується.

Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай відверто зізналась, що страждає від булімії.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Зокрема, у Раміни поцікавилися, скільки вона нині важить та як минає її схуднення. Блогерка не стала приховувати та розсекретила, що її вага становить 55-56 кіло. Окрім того, Раміна додала, що страждає від булімії.

"Коли схудла, важила 52-53 кіло, зараз – 55-56. У мене активізувалася булімія та розлад харчової поведінки (РХП). Тому ви не бачите мої заняття спортом. Дуже сильна втома і навантаження, постійна тривожність", - поділилася блогерка.

Допис Раміни Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Знаменитість також додала, як в неї проявилася булімія. Також Раміна наголосила, що її бентежить те, що в неї активізувався розлад харчової поведінки. Тож, вона працюватиме з психотерапевтом, аби цього позбутися.

"Почала роботу з психотерапевтом, який спеціалізується на РХП. Це єдине, що мене бентежить і вимотує", - зізналась блогерка.

Допис Раміни Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, нещодавно ведуча Наталія Островська розповіла про свою вагу. Знаменитість зізналась, наскільки погладшала під час вагітності та як повертає своє тіло у форму.

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