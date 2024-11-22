Раміна Есхакзай розсекретила, як почався її роман з військовим

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай уперше поділилася, як закрутила роман з військовим, якого нещодавно показала уперше.

Так, журналістка у власному проєкті "30" поділилася, що вона познайомилася з обранцем за допомогою звичайного листування. Раміна пригадала, як першою запросила майбутнього коханого на побачення. Пара разом провела час за розвагами. Зрештою, між ними зародилися почуття. За словами Есхакзай, через деякий час вона запропонувала перейти на наступний етап стосунків і поцілувала обранця.

"У мене був запит, щоб людина або безпосередньо брала участь у війні, або інтелектуально, щоб це не був чоловік, не пов'язаний з війною. Але я боялася стосунків з військовим, адже я тільки репортажі почала знімати. Це була єдина моя дотичність. Боялася комусь запропонувати піти погуляти, щоб не отримати відмову. Я почала писати всім знайомим, але у кожного були свої причини відмови. А теперішньому хлопцю написала, ми пішли у парк, на ковзанку. При тому, що він у Донецькій області, приїжджає на один день, щоб провести час зі мною і поїхати назад. Він дарував квіти, але близькості не було. Я перша запропонувала його обійняти та поцілувати. Він погодився. Я спробувала, і тепер у мене гарні стосунки", - поділилася Раміна.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва розповіла про особисте життя та чи готова вийти заміж після розлучення з колишнім Меладзе.

Читайте також: