Раміна Есхакзай у бікіні з пікантними вирізами показала пишні груди та осину талію

Ведуча ошелешила фігурою.

Екснаречена співака Віталія Козловського, ведуча Раміна Есхакзай відпочиває на Шрі-Ланці.

Там красуня насолоджується відпусткою разом зі своїм майбутнім чоловіком, адвокатом Євгеном Проніним. Женя для коханої на цей період "перекваліфікувався" у фотографа та старанно робить найефектніші кадри для Instagram обраниці. Так, блогерка поділилася гарячими світлинами, де позує у чорному бікіні з пікантними вирізами. Ведуча показала пишні груди та осину талію.

Раміна Есхакзай / instagram.com/raminalalala

"Головне зробити фото "до" того, як вже не можеш втягнути живіт і "після" того, як спав набряк від перельоту", – написала знаменитість.

Раміна Есхакзай / instagram.com/raminalalala

До слова, юзери у захопленні від соковитих форм Есхакзай.

Дуже красива фігура

Раміна, ваша фігура супер

Маєте розкішний вигляд

Купальник – вогонь, фігура – вогонь

Читайте також: