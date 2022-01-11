Раміна Есхакзай у бікіні з пікантними вирізами показала пишні груди та осину талію

Ведуча ошелешила фігурою.
Екснаречена співака Віталія Козловського, ведуча Раміна Есхакзай відпочиває на Шрі-Ланці.
Там красуня насолоджується відпусткою разом зі своїм майбутнім чоловіком, адвокатом Євгеном Проніним. Женя для коханої на цей період "перекваліфікувався" у фотографа та старанно робить найефектніші кадри для Instagram обраниці. Так, блогерка поділилася гарячими світлинами, де позує у чорному бікіні з пікантними вирізами. Ведуча показала пишні груди та осину талію.
"Головне зробити фото "до" того, як вже не можеш втягнути живіт і "після" того, як спав набряк від перельоту", – написала знаменитість.
До слова, юзери у захопленні від соковитих форм Есхакзай.
- Дуже красива фігура
- Раміна, ваша фігура супер
- Маєте розкішний вигляд
- Купальник – вогонь, фігура – вогонь
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