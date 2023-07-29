Раміна Есхакзай у шоломі та бронежилеті показалася на Донбасі і приголомшила кадрами з Бахмуту

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай вирушила на Донбас та побувала у гарячих точках фронту.

Журналістка на власні очі побачила, як живуть прифронтові міста Донеччини. Так, Раміна побувала у місті Часів Яр, яке постійно перебуває під обстрілами окупантів.

"Все, що я я побачила по дорозі - це повна розруха. Міста просто немає. Я проводила зйомки в Чорнобилі, по обстановці те приблизно те ж саме. Тут вщент все знищено. Місто постійно криють артилерією. Зараз літо, гарна погода і коли ти йдеш і бачиш навколо повну розруху, ти розумієш, що тут же жили люди і тут в них було щасливе життя. Потім приходить росія і знищує це життя", - розповіла про побачене Есхакзай.

Раміна Есхакзай на Донбасі / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна Есхакзай на Донбасі / Фото: instagram.com/raminalalala

Те саме спіткало і місто Авдіївка, яке від 2014 року страждає від прицільного вогню ворога. Як розповіла Раміна, бачити життя людей у руїнах дуже важко.

"Це Авдіївка. Тут живе близько 2000 людей. Тут страшно. Тут думають, що ми не знаємо, що таке війна. Коли я сказала, що приїхала з Києва, люди дивувалися... Я розказала про те, як росіяни кошмарять столицю дронами та ракетами. Що ніхто не забув про війну і ми готові допомогти кожному українцю. Така от реальність", - поділилася журналістка.

Раміна Есхакзай на Донбасі / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна Есхакзай на Донбасі / Фото: instagram.com/raminalalala

Також, журналістці вдалося побувати на позиціях аеророзвідки під Бахмутом. Там Есхакзай завдяки допомозі військових вдалося отримати ексклюзивні кадри міста-фортеці з висоти пташиного польоту.

Бахмут / Фото: instagram.com/raminalalala

Бахмут / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна вже не вперше побувала на передовій та околицях Бахмуту. Раніше журналістка показала, як під час обстрілу ховалася в окопі з рештками окупантів.

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