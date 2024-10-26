Раміна Есхакзай в обіймах коханого-військового розповіла про їхні зустрічі: "На війні є життя"

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай потішила прихильників рідкісним фото з коханим, який служить в лавах ЗСУ.

Так, журналістка в Instagram запостила кадр, на якому постає в обіймах чоловіка у військовій формі. Водночас блогерка на тлі незвичної рекламної кампанії 3-ї окремої штурмової бригади подискутувала на гостру тему про романтизацію війни. Зокрема, поділилася, що на війні, на жаль, разом з важкими втратами й рештою жахів також існує кохання та дружба. І навела свій приклад, як з обранцем-військовим вони час від часу бачаться під час його коротких відпусток.

"Я як дівчина військовослужбовця можу прокоментувати пасаж про сексуалізацію та романтизацію війни. Війна – це про втрати, холод, голод, не комфорт, але також про дружбу, любов та справжні почуття. Коли ми бачимося з моїх хлопцем в Донецький, Харківській, Полтавський області чи в Києві – це час, де ми плануємо майбутнє, ділимося переживаннями та почуттями, їмо смачну їжу та дивимося серіали на Netflix", - розповіла Есхакзай.

Раміна Есхакзай з хлопцем-військовим / Фото: instagram.com/raminalalala

Інтерв'юерка наголошує, що попри страх і біль на війні, вони з коханим намагаються жити єдиним моментом. І роблять це у найрізноманітніших умовах, які інколи можуть загрожувати життю.

"У нас немає розмежування між військовими та цивільним світом. Ми живемо тут і зараз. Для мене вже рік немає більш комфортного та безпечного місця, ніж поруч з ним. І не важливо, це 5-ти зірковий готель на Мальдівах чи зйомна квартира десь в Краматорську. На війні є життя. Так само, як для когось війна – це і є все життя. На жаль", - пояснила блогерка.

Раміна Есхакзай з хлопцем-військовим / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, наприкінці літа цього року Раміна Есхакзай разом з обранцем-бійцем виїхала за кордон і показала, як на Мальдівах з ним час провела.

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