Раміна Есхакзай відверто розповіла про боротьбу з булімією: "Їм все підряд та блюю"

Ведуча поділилася, як минає її лікування.
Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай розповіла, як бореться з булімією.
Знаменитість страждає від розладу харчової поведінки (РХП). Ведуча вже майже рік намагається впоратися з булімією самотужки без антидепресантів. Утім, поки це не дає результатів. У своєму Telegram-каналі "Неслух" Раміна зізналась, що за останні пів року лише п'ять днів не знущалася зі свого організму.
"Скоро буде майже рік, як я хочу впоратися без антидепресантів та знову почати жити, а не три дні нормально, далі два їм все підряд та блюю, потім знову спочатку. Мій максимум за останні пів року, коли я не чинила насилля над своїм організмом, - це п'ять днів. Рівно п'ять днів я не мучила себе, споживаючи все підряд, щоб мій мозок відключився на час, поки я споживаю їжу", - зізналась ведуча.
Раміна Есхакзай наголосила, що працює з психотерапевтом, коучем та нутриціологом. Однак наразі ведуча не помічає жодного покращення, бо просто не в змозі виконувати рекомендації. Тож, нині блогерка замислюється над тим, аби почати приймати антидепресанти. Ведуча говорить, що це може їй допомогти змінити нейронні зв'язки та патерни поведінки.
"Я регулярно працюю з психотерапевтом, коучем, нутриціологом. Але зараз ефект або низький, або його немає, бо я просто не можу виконувати рекомендації. Якщо я все-таки буду приймати антидепресанти, то це для того, щоб змінити нейронні зв'язки та патерни поведінки", - додала ведуча.
Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай прокоментувала свій розрив з коханим. Зокрема, блогерка назвала ім'я відомого співака, з яким хотіла обговорити її розставання з адвокатом Євгеном Проніним.
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