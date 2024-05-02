Раміна Есхакзай відверто розповіла про боротьбу з булімією: "Їм все підряд та блюю"

Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай розповіла, як бореться з булімією.

Знаменитість страждає від розладу харчової поведінки (РХП). Ведуча вже майже рік намагається впоратися з булімією самотужки без антидепресантів. Утім, поки це не дає результатів. У своєму Telegram-каналі "Неслух" Раміна зізналась, що за останні пів року лише п'ять днів не знущалася зі свого організму.

Раміна Есхакзай

"Скоро буде майже рік, як я хочу впоратися без антидепресантів та знову почати жити, а не три дні нормально, далі два їм все підряд та блюю, потім знову спочатку. Мій максимум за останні пів року, коли я не чинила насилля над своїм організмом, - це п'ять днів. Рівно п'ять днів я не мучила себе, споживаючи все підряд, щоб мій мозок відключився на час, поки я споживаю їжу", - зізналась ведуча.

Раміна Есхакзай наголосила, що працює з психотерапевтом, коучем та нутриціологом. Однак наразі ведуча не помічає жодного покращення, бо просто не в змозі виконувати рекомендації. Тож, нині блогерка замислюється над тим, аби почати приймати антидепресанти. Ведуча говорить, що це може їй допомогти змінити нейронні зв'язки та патерни поведінки.

Раміна Есхакзай

"Я регулярно працюю з психотерапевтом, коучем, нутриціологом. Але зараз ефект або низький, або його немає, бо я просто не можу виконувати рекомендації. Якщо я все-таки буду приймати антидепресанти, то це для того, щоб змінити нейронні зв'язки та патерни поведінки", - додала ведуча.

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай прокоментувала свій розрив з коханим. Зокрема, блогерка назвала ім'я відомого співака, з яким хотіла обговорити її розставання з адвокатом Євгеном Проніним.

Читайте також: