Раміна Есхакзай відверто розповіла про боротьбу з зайвою вагою і як схудла на 10 кілограмів

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай відверто розповіла, як боролася з зайвою вагою.

Раніше Раміна ділилася, що за минулий рік їй вдалося скинути понад 10 кілограмів. Однак, зізналася знаменитість, цей шлях був нелегким. Так, за словами Есхакзай, вона часто зривалася і картала себе за це.

"Зриватися - моя історія. Це коли я вирішила з понеділка худнути. Понеділок, вівторок середа - я худну, четвер ще нормально, але п'ятниця і ми кудись йдемо з подружками. Вони у мене худі, а я на дієті. Пішли в кіно, вони беруть солоний та солодкий попкорн, я з'їла свій - ті кілограми, які скинула за 5 днів, повернулися. В суботу звинувачую себе: чому скрізь всі худі, а я одна з зайвою вагою? Чому я маю вигляд жінки, яка народжувала, хоча я ще не народжувала. Неділя - їм все підряд, тому що з понеділка знову худнемо. І так по колу. До цього додавався спорт, різні спеціалісти, обмеження у 1200 калорій на день", - чесно розповіла Есхакзай у своєму випуску на YouTube-каналі "RAMINA".

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Не стала блогерка приховувати й те, що страждала на булімію. Раміна згадує, що в її дитинстві цукерки були як винагорода. Мама ведучої їх ховала, а Есхакзай намагалася їх знаходити, а потім ховала обгортки, щоб мама не знайшла.

"У нас не було традиції снідати, обідати або вечеряти разом. Мене не запитували, подобається чи ні. Їж, що є, і це не завжди було смачно. У мене McDonalds був як винагорода. Я постійно ходила з батьками на роботу й чекала поки вони працювали. Нагородою було, що ми разом купуємо щось у McDonalds і їмо. Мама у мене повненька, а тато худий. Маму знайомі гнобили за це, і мені казали, щоб я не була як вона. Тож я пила чаї для схуднення, експериментувала дієти "500 калорій", монодієти, займалася спортом - наїстися вдосталь, і потім проблюватися", - зізналася Раміна.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Журналістка згадує, що через розлади харчової поведінки вона потрапила до психотерапевта.

Нагадаємо, раніше Раміна Есхакзай вперше назвала причину розставання зі своїм нареченим. Пара була у стосунках протягом п'яти років.

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