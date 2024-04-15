Раміна Есхакзай висловилася про нові стосунки з бойфрендом-військовим: "Зустрічаємося на передовій"

Українська інтерв'юерка та блогерка Раміна Есхакзай висловилася про свої нові стосунки.

Знаменитість зустрічається з чоловіком, який є військовослужбовцем та воює на передовій. Раміна зізналась, що приїздить до обранця на фронт. Востаннє вони бачилися тиждень тому.

"Є військовий, з яким у мене присутній романтичний підтекст. Ми з ним зустрічаємося на передовій, тому що він там служить", - висловилася ведуча в інтерв'ю для "Люкс ФМ".

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Есхакзай поділилася, що налаштована побудувати серйозні стосунки з чоловіком. Утім, інтерв'юерка не береться загадувати, що буде далі.

"Оскільки мені вже 32 роки, коли я починаю стосунки, то вони серйозні. Час покаже, але я вирішила спробувати", - зазначила журналістка.

Блогерка також висловилась, в яких стосунках перебуває з колишнім нареченим, адвокатом Євгеном Проніним. Раміна зазначила, що вони вже рік не разом і їх нічого не пов'язує, окрім дружби.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

"Ми з Євгеном не разом вже рік. Ми з ним спілкуємося як приятелі. Ми дуже свідомо приймали рішення про те, що ми не будемо разом. У мене чудові з ним стосунки, але не романтичні", - зазначила знаменитість.

Нагадаємо, на початку квітня Раміна Есхакзай вперше розповіла про нові стосунки. Блогерка тоді лише натякнула, що перебуває в стосунках із військовим. Також журналістка поділилася, що в цілях безпеки зможе його показати лише після закінчення повномасштабного вторгнення.

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