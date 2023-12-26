Раміна Есхакзай вперше назвала причину розриву з нареченим: "Щось завжди було не так"

Відома українська ведуча та блогерка Раміна Есхакзай вперше назвала причину розриву зі своїм нареченим, адвокатом Євгеном Проніним.

Пара зустрічалася п'ять років, але у квітні стало відомо, що вони більше не разом. Як зізналась Раміна в YouTube-проєкті "30+" у їхніх стосунках були непорозуміння. Блогерка почувалася самотньою.

"Коли я зустрічалася з Євгеном, у нас щось завжди було не так. Якісь скандали на свята, і це постійне відчуття самотності…Минулого Нового року я просто плакала, бо я хотіла провести цей час вдома, а він хотів з іншою парою зустрітися і провести час не так, як я собі думала. Мені було самотньо, навіть у стосунках", - зізналась Есхакзай.

Раміна Есхакзай та Євген Пронін / Фото: instagram.com/raminalalala

Для Раміни було образливо, що Євген постійно хотів проводити час із друзями, тим часом їй хотілося побути з ним сам на сам. Блогерка про це говорила вже колишньому коханому, але він не прислухався до неї.

"Я останній рік стосунків почувалася самотньою. Наприклад, на початку стосунків, коли ми їхали на відпочинок, я думала, що ми їдемо вдвох, а він такий: "Я покликав друзів". Потім йдемо до ресторану – теж саме. Ці друзі… А я хочу побути з людиною сам на сам. Я йому колись казала: "Слухай, я розумію, що ти любиш своїх друзів, але я хочу побути з тобою сам на сам", - розповіла інтерв'юерка.

Раміна Есхакзай з екснареченим / Фото: instagram.com/raminalalala

Врешті решт пара розійшлася. За словами Раміни, це відбулося без сварок та скандалів. Просто якоїсь миті вона зрозуміла, що їхнє кохання вже згасає, тож немає сенсу продовжувати стосунки.

"Ми не посварилися, просто ми були нещасні. Я бачила, що він згасає, я згасаю, нащо бути разом!?" – додала Раміна.

Раміна Есхакзай з екснареченим / Фото: instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що медійник Валід Арфуш розлучився з дружиною після 22 років шлюбу. Колишня обраниця звинуватила його в зраді.

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