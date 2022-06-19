Раміна Есхакзай зізналась, що її наречений пішов служити добровольцем: "Він ризикує своїм життям"

Українська блогерка і ведуча Раміна Есхакзай зізналась, що її наречений, адвокат Євген Пронін, пішов на службу до ЗСУ.

Знаменитість розповіла, що її коханий не міг просто сидіти вдома, коли російські окупанти вбивають українців. Тож, коли Раміна поїхала за кордон, Євген пішов служити в авіарозвідці.

"Женя в авіарозвідці, в ЗСУ. І коли я поїхала, він остаточно туди вступив. Він зараз перебуває на різних точках, я навіть не знаю точно, де. Він мені не говорить. Я так розумію, що він мені багато чого не говорить. Ми з ним спілкуємося, коли в нього є зв’язок. Мені було б дуже дивно, якщо б Женя сидів би там десь зі мною в Європі або просто в Києві курив кальян", - розповіла Раміна в інтерв’ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Раміна Есхакзай разом з нареченим / Фото: instagram.com/raminalalala

До слова, наречений Есхакзай пішов служити добровольцем, тож гроші він за це не отримує.

"Женя це робить безкоштовно, йому не платять гроші. Він доброволець, він ризикує своїм життям, хоча він насправді дуже талановитий адвокат, а там по документах, щоби тобі платили гроші, треба щось відмовитися від своєї роботи, якось так. І він каже, що він не хоче отримувати гроші, тому що так він може попросити вихідний або сказати, що він не буде там щось робити. А коли тобі платять, то кажуть "іди туди", - зізналася блогерка.

Наречений Раміни Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

Раміна зізнається, що їй дуже складно психологічно. Вона зі сльозами на очах розповіла, що з її нареченим може багато чого трапитися. Ведуча розуміє, що Євген може отримати поранення, потрапити до полону, або ж ще гірше – загинути.

"Дуже психологічно тяжко, я дуже часто плачу: і коли була у Києві, і під час інтерв'ю, і коли думаю про Женю. Він об'єктивно може там померти. Це об'єктивно. Від мене це не залежить. Також може залишитися інвалідом, його можуть забрати до полону. Він у максимальній небезпеці", - зі сльозами на очах розповіла ведуча.

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